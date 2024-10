Sala polivalenta cu 5.000 de locuri, investitie finantata cu prioritate

> Structura de beton a fost finalizata, cea metalica este in stadiul de executie de 80%, obiectivul urmand a fi "conturat" pana la finele anuluiSala polivalenta a municipiului Suceava este finantata prioritar de la bugetul de stat, interventiile desfasurandu-se in ritm sustinut, a anuntat, ieri, primarul Ion Lungu."In urma discutiilor avute la Bucuresti, exista finantare asigurata, aceasta fiind o investitie prioritara. Astfel, pana la sfarsitul anului sala va fi conturata in intregime" a ... citește toată știrea