Salariul mediu net al sucevenilor a crescut cu 559 lei

> Cu toate acestea, in luna februarie 2024, castigul salarial mediu net in judetul Suceava a fost cu peste o cincime mai mic decat media nationala > Cu o salarizare medie bruta lunara de 6.240 de lei de persoana, Suceava este pe ultima pozitie in cadrul Regiunii de Nord-EstIn judetul Suceava, castigul salarial mediu net, in luna februarie 2024, a fost de 3.825 de lei de persoana, acesta fiind cu 19 lei mai mare fata de castigul salarial mediu net din luna respectiv cu 0,5%.Conform celui mai