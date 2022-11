Salvamont Suceava: Stratul de zapada va fi de minim 15 cm de la altitudinea de 800 de metri. Cei care doresc sa urce pe munte sa tina cont de atentionarile de vreme nefavorabila, vant si precipitatii si sa nu se hazardeze pe traseele care urmaresc crestel

La finele acestei saptamani, in zona montana a judetului Suceava, de la altitudinea de cca 800 m, se preconizeaza un strat de zapada de minim 10 - 15 cm care poate creste in cursul saptamanii viitoare, anunta Salvamont Suceava.Astfel, tinand cont de evolutia vremii in urmatoarele zile, Serviciul Public SALVAMONT Suceava din cadrul Consiliului Judetean Suceava face urmatoarele recomandari celor care doresc sa urce pe munte:/* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 . ... citeste toata stirea