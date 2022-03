Salvati Copiii atentioneaza ca mai mult de 100.000 de copii ucraineni traiesc in orfelinate si institutii de ingrijire a copilului si sunt in risc crescut de a fi lasati in urma

Copiii prinsi in zonele de razboi din Ucraina sunt expusi riscurilor de infometare, frig si trafic de persoane. Estimarile arata ca jumatate dintre cei care s-au refugiat sunt copii, printre ei aflandu-se si copii neinsotiti. Totodata, mai mult de 100.000 de copii ucraineni traiesc in orfelinate si institutii de ingrijire a copilului si sunt in risc crescut de a fi lasati in urma./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ ... citeste toata stirea