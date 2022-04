Sanitar veterinarii suceveni declanseaza seria controalelor premergatoare Sarbatorilor pascale

> In cazul in care sunt constatate incalcari ale reglementarilor in vigoare, controlorii vor aplica sanctiuni sau vor dispune suspendarea activitatii unitatii in neregula, atrage atentia dr. Mihai Voloseniuc, seful DSVSADirectia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Suceava intensifica seria controalelor pentru verificarea conditiilor de igiena in care sunt produse, depozitate, transportate si valorificate carnea demiel si ouale, dar si alte alimente de origine animala ... citeste toata stirea