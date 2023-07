DSP Suceava a anuntat, miercuri, ca in luna iunie s-au desfasurat 243 de actiuni de control, iar in urma neconformitatilor constatate s-au aplicat 24 de sanctiuni contraventionale, constand in amenzi in valoare totala de 146.000 lei.Controalele efectuate in obiectivele din categoria nonaliment au cuprins: 5 controale in unitati din domeniul apa, fiind aplicate 3 amenzi in valoare totala de 30.000 lei; 17 controale in unitati de turism, fiind aplicate 6 amenzi in valoare totala de 24.200 lei; ... citeste toata stirea