Sansa partidelor mici

Partidul Verde - filiala judeteana Suceava considera ca sansa politica a verzilor si a ecologistilor din Romania, in general a partidelor mici, nereprezentate in Parlament, "este de a se uni si de a candida doar pe listele unui singur partid maruntel, dar mai bine clasat in ochii electoratului". "Este foarte greu sa faci acel 5% doar de unul singur pentru a intra in parlament, fara filiale, fara un lider vizibil" ni se transmite intr-un comunicat."Din nefericire, la noi, la romani, nebunia ... citește toată știrea