Sapte motoare pentru barca, ce erau cautate in Italia, au fost gasite in Siret

> Un tanar cu cetatenie romana si ucraineana este cercetat in acest cazPolitistii de frontiera din cadrul SPF Siret, in cooperare cu lucratori ai Agentiei Frontex, au depistat, pe raza orasului Siret, un microbuz in care erau sapte motoare de barca, toate cautate de autoritatile din Italia.Potrivit Politiei de Frontiera Suceava, luni, politistii Sectorului Politiei de Frontiera (SPF) Siret, in cooperare cu lucratori ai Agentiei Frontex au desfasurat o actiune pe linia combaterii traficului ... citeste toata stirea