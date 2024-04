Sara Francesca Bumb a castigat trofeul "Voci de ingeri"

> Viceprimarul Lucian Harsovschi a inmanat premiul si a urat succes in viitor tuturor participantilorSara Francesca Bumb a castigat editia din acest an a Festivalului "Voci de ingeri" de la Suceava.Viceprimarul Lucian Harsovschi a declarat ca a avut onoarea si placerea sa inmaneze marele trofeu castigatoarei Bumb Sara Francesca din Cluj, in varsta de 16 ani, si sa reitereze ... citește toată știrea