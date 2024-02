Sase firme sucevene au fost amendate cu 240.000 de lei inca din prima luna a anului

> In ianuarie, inspectorii ITM au depistat 10 persoane care nu aveau incheiate contracte individuale de muncaIn luna ianuarie a.c., inspectorii Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Suceava au avut 261 de controale, dintre care 197 in domeniul relatiilor de munca, iar 64 in cel al securitatii si sanatatii in munca.Inspectorul-sef Romeo Butnariu informeaza ca, in urma deficientelor constatate, au fost aplicate 122 de sanctiuni contraventionale, valoarea lor totala fiind de 302.500 de lei. ... citește toată știrea