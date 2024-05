Sase hectare de teren vor fi impadurite printr-un proiect cu finantare PNRR

> "Vom mari suprafata de spatii verzi din orasul nostru" informeaza primarul Ion Lungu, mentionand ca in obiectiv este si prevenirea alunecarilor de terenMunicipiul Suceava a depus proiectul "Padure urbana pe Dealul Manastirii". Acesta are valoare de 4,57 de milioane de lei (plus TVA), accesata fiind componenta Paduri si protectia biodiversitatii, lansata in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR).Liderul de proiect este municipiul Suceava, in asociere cu Arhiepiscopia ... citește toată știrea