Un barbat cu dubla cetatenie romano-ucraineana s-a ales cu dosar penal dupa ce politistii de frontiera impreuna cu reprezentantii Autoritatii Vamale Romane au descoperit in microbuzul pe care il conducea, in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, 6 tone de tutun de narghilea pentru care s-au prezentat documente falsificate.Potrivit Politiei de Frontiera Suceava, politistii de frontiera in cooperare cu reprezentantii Autoritatii Vamale Romane si cu Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) ... citeste toata stirea