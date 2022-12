Scade interesul sucevenilor pentru ridicarea de locuinte noi

> Fata de primele trei trimestre din 2021, se remarca o diminuare cu aproape 12% a numarului de autorizatii de construire pentru locuinte rezidentiale > Chiar si asa, judetul Suceava detine o pondere de 29,5% din totalul autorizatiilor acordate in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, fiind pe pozitia intai la acest capitolIn luna septembrie a.c., in judetul Suceava au fost eliberate 210 de autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, numar in scadere cu 24,7% raportat la august 2022. ... citeste toata stirea