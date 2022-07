Scandal! Autoritatile din Egipt refuza sa recunoasca faptul ca o romanca a fost ucisa de un rechin

Situatie scandaloasa in cazul romancei ucise de rechin in Egipt! S-a aflat ce scrie in raportul oficial de deces al Roxanei Donisan. In document nu se precizeaza daca este vorba de atacul unui rechin sau nu. Autoritatile spun ca nu au nicio explicatie. Totodata, astazi, parintii Roxanei, rude, cunoscuti, dar si fosti colegi de la Administratia Judeteana a Finantelor Publice o vor conduce pe ultimul drum.Lacrimi si durere la capataiul Roxanei, romanca ucisa de rechin in Egipt. Sicriul cu ... citeste toata stirea