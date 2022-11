Scandal in cazul decontarilor pentru cazarea refugiatilor, la Radauti

Conducerea Primariei Radauti a sesizat Politia Economica si Corpul de Control al Prefecturii, dupa ce a constatat neregului in cazul decontarilor pentru cazarea refugiatilor.In acte, municipiul gazduia peste 400 de refugiati cazati in casele localnicilor, in realitate fiind putin peste 150, conform primarul Bogdan Loghin.Bogdan Loghin: Ne-am sesizat, iar eu am fost sesizat in momentul cand am inceput aceste verificari, dupa ce comisia care a mers in teren, verificand aceste locuinte, au ... citeste toata stirea