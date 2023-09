Primarul Ion Lungu a anuntat ca municipalitatea suceveana intentioneaza sa obtina fonduri guvernamentale pentru a reconstrui scara de bloc afectata de o explozie.Lungu a avut o intalnire cu proprietarii din blocul unde s-a produs o explozie in cartierul Burdujeni pe strada Rarau nr. 139.Conform celor stabilite in Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, ca urmare a punctului de vedere dat in scris de specialistul care a efectuat expertiza tehnica, prof. univ. Dorel Platica de la Iasi, ... citeste toata stirea