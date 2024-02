Ieri, 5 februarie 2024, s-a mai scris o fila in istoria Colegiului National Militar "Stefan cel Mare" din Campulung Moldovenesc, unde, sub comanda domnului colonel dr. Romeo-Aurelian Popovici, performanta a devenit o stare de normalitate.Dupa sase ani petrecuti in echipa manageriala a colegiului, dintre care patru ani in functia de comandant, colonelul Romeo-Aurelian Popovici iti ia ramas-bun de la Cetatea lui Stefan si preda comanda si Drapelul de lupta al Colegiului National Militar "Stefan ... citeste toata stirea