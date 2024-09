SCJU isi continua accelerat procesul de modernizare

> Este vorbe despre proiecte energetice si investitii in noi echipamente medicale de 40 de milioane de euroPresedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur impreuna cu managerul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Suceava, dr. Alexandru Calancea, a inspectat, ieri, modul in care se lucreaza la noua centrala de cogenerare care face parte dintr-un proiect de 13 milioane de euro pentru anveloparea si schimbarea sistemului de incalzire al SCJU Suceava.Flutur a spus ca in prezent se lucreaza la ... citește toată știrea