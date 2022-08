Scoala din Baia, pe podiumul concursului flash-mob organizat in cadrul proiectului "Scoala pentru toti copiii!"

In cadrul proiectului "Scoala pentru toti copiii!" - II, implementat de Centrul de Advocacy si Drepturile Omului (CADO) in parteneriat cu Asociatia Consultantilor in Dezvoltare Comunitara (ACDC), s-a desfasurat o campanie de informare si educare privind segregarea scolara si drepturile copilului.Dintr-un comunicat aflam ca scopul campaniei a fost cresterea gradului de constientizare a actorilor decizionali in asigurarea educatiei incluzive, a parintilor si victimelor segregarii, precum si a ... citeste toata stirea