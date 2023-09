> Seful executivului din municipiul Suceava a tras aceasta concluzie dupa ce a vizitat mai multe unitati de invatamant in care s-au facut lucrari cu finantare din bugetul localIon Lungu, primarul Sucevei, a continuat vizitele in unitatile de invatamant, pentru a vedea stadiul de pregatire a acestora in preajma debutului anului scolar 2023-2024. Aflam ca edilul-sef a purtat discutii la Colegiul National "Stefan cel Mare", Colegiul Economic "Dimitrie Cantemir" si la Liceul cu Program Sportiv. ... citeste toata stirea