Se continua demersurile pentru deschiderea de noi curse de pe Aeroportul Suceava

> O echipa de la aeroport participa la un targ de rute, atat pentru curse de sezon turistic charter, cat si curse de linie, a informat presedintele CJPresedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat, vineri, ca autoritatile judetene continua demersurile si interventiile pentru deschiderea de curse de pe Aeroportul International "Stefan cel Mare" din Suceava catre noi destinatii."O echipa de la aeroport are in aceasta perioada programate mai multe intalniri in mai multe ... citește toată știrea