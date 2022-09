Se continua lucrarile pregatitoare pentru reparatii asfaltice la Cumparatura

Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi a anuntat, ieri, ca se continua lucrarile pregatitoare in vederea executarii de reparatii asfaltice pe DN 2 in localitatea Cumparatura din judetul Suceava. DRDP Iasi solicita soferilor sa circule cu atentie.Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi a solicitat, de miercuri, intelegere din partea soferilor pentru disconfortul creat de lucrarile care se executa pe DN 2/E 85 in zona Cumparatura.Lucrarile sunt ... citeste toata stirea