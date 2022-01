Se inchid fabricile de cherestea de la Radauti si Siret. 600 de angajati vor ramane pe drumuri

HS Timber Productions a anuntat restructurarea operatiunilor sale din judetul Suceava, incepand cu sfarsitul primului trimestru al anului 2022. In fabrica din Radauti, o parte dintre operatiuni, mai exact cele din fabrica de cherestea, vor fi intrerupte, dar va ramane productia de stalpi si grinzi. Fabrica de panouri de lemn masiv din Siret, care in prezent prelucreaza cherestea de la fabrica din Radauti, va fi inchisa in totalitate. Capacitatea de debitare a fabricilor de cherestea ale HS ... citeste toata stirea