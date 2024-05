Se lucreaza la cresa din cartierul Tineretii

> Viceprimarul Lucian Harsvoschi a anuntat, pe santier, ca aceasta are 110 locuri, in doua luni urmand a demara lucrarile si la cresa din cartierul EuropaPrimaria Suceava a demarat procedura de construire a cresei de pe strada Mircea Hrisca, din cartierul Tineretii, a anuntat Lucian Harsovschi, viceprimarul municipiului Suceava. Potrivit acestuia, valoarea proiectului este de 12,83 de milioane de lei fara TVA, cresa avand regim de inaltime parter, separata in trei nuclee functionale, inclusiv ... citește toată știrea