Se lucreaza la schita centrului logistic european de ajutor umanitar de langa aeroport

> In zona vor fi amenajate in regim de urgenta doua noi drumuri spre Burdujeni si Dumbraveni si un sens giratoriu pe DN 29Presedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat ieri ca a organizat deja, sambata si duminica, doua intalniri cu specialisti in vederea realizarii proiectului centrului logistic european de ajutor umanitar pentru Ucraina, care se va infiinta in zona Parcului Industrial Bucovina de langa Aeroportul Suceava.El a spus ca la discutii au participat reprezentantul IGSU, ... citeste toata stirea