> In urma cu mai multi ani, municipiul fusese prins pe lista sinteza a Companiei Nationale de Investitii in vederea alocarii de fonduri pentru lucrarile de acoperire a obiectivuluiConsiliul Local al municipiului Suceava intentioneaza sa aprobe, in sedinta ordinara din aceasta saptamana, studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Modernizare mantinela patinoar artificial Suceava".Patinoarul artificial de pe strada Universitatii ocupa o suprafata de ... citeste toata stirea