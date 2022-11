Se prefigureaza trafic de cosmar in zona podului de la Milisauti ce va fi refacut fara sa existe o varianta provizorie de circulatie. Pe perioada cat podul va fi inchis, localnicii vor putea trece prin santier pe un drum tehnologic

DRDP Iasi spune ca nu poate aplica Hotararea CJSU Suceava de realizare a unui pod provizoriu la Milisauti si ca lucrarile de refacere a podului se vor face sub trafic.Dupa o luna si jumatate de cand CJSU Suceava a hotarat ca lucrarile de refacere de la podulului de la Milisauti sa se faca dupa ce se realizeaza un pod provizoriu pentru circulatia autovehiculelor in zona, DRDP Iasi considera ca acest pod provizoriu nu se poate face pentru ca nu a fost inclus in proiectul aprobat initial si ca ar ... citeste toata stirea