Se primesc cereri pentru ajutor la incalzirea locuintei in sezonul rece 2024-2025

> Venitul pe membru de familie trebuie sa fie sub 1.386 de lei, iar in cazul persoanelor singure poate depasi 2.053 de lei > Pentru pensionari, in calcul sunt luate pensiile din august, inaintea achitarii celor recalculate si marite potrivit noii legiPersoanele singure si familiile cu venituri mici pot beneficia de ajutor pentru incalzirea locuintei in perioada 1 noiembrie 2024 - 31 martie 2025.Anuntul este facut de Dan Ionut Adomnitei, directorul executiv al Agentiei Judetene de Plati si ... citește toată știrea