Se pun bazele organizatiei de management al destinatiilor "Suceava - Orasul Cetatii de Scaun"

> "Mi-s dori ca turistii care vin in Bucovina sa stea (...) macar doua zile in Suceava" a declarat Ion LunguAstazi, Primaria Suceava pune temeliile organizatiei de management al destinatiilor "Suceava - Orasul Cetatii de Scaun"."Cred in aceasta strategie de turism, cred ca turismul poate aduce mai multa bunastare si in judetul nostru, locuri de munca si venituri mai bune. Facem tot posibilul ca aceste obiective pe care le avem in domeniul turismului sa devina realitate" subliniaza primarul ... citeste toata stirea