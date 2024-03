Se redeschide Cetatea de Scaun a Sucevei, dupa ce a fost restaurat podul de acces

Noul pod de acces in Cetatea de Scaun a Sucevei a fost finalizat inainte de termen, astfel ca vizitatorii vor putea fi primiti incepand de astazi, 1 martie. Etapa a doua de restaurare a cetatii continua, lucrarile care se executa in Santul de Aparare si la zidurile cetatii nu influenteaza procesul de vizitare, transmite RRA, potrivit Rador.Cetatea este si mai spectaculoasa cu armura de schele din lemn ce o inconjoara iar programul de vizitare va fi de marti pana duminica, in intervalul orar 9: ... citește toată știrea