Sectia de Pneumologie a Spitalului Judetean, modernizata cu un sistem de radiografie digitala de ultima generatie

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava a facut un pas major in modernizarea infrastructurii medicale prin achizitionarea unui sistem radiografic digital de ultima generatie, Definium Tempo, produs de General Electric Healthcare. Investitia, in valoare de 1.710.030,00 lei (aproximativ 342.000 de euro), este destinata sectiei de Pneumologie si urmareste sa imbunatateasca calitatea serviciilor medicale si eficienta radiologica, am fost informati printr-un comunicat. ... citește toată știrea