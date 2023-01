Sectie noua de Oncologie la Suceava

Spitalul Judetean Suceava va avea o sectie noua de Oncologie. Este vorba despre o cladire cu patru etaje, care va fi legata de actuala sectie printr-un tunel de sticla. Ordinul de incepere a lucrarilor a fost semnat in Ajunul Craciunului, termenul de executie este de 22 de luni, iar investitia se ridica la aproximativ 43 de milioane de lei.Consiliul Judetean, institutia in subordinea careia se afla spitalul, a alocat, in acest an, pentru investitie, 25 de milioane de lei, cu posibilitatea de ... citeste toata stirea