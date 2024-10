Sedinta zbuciumata in CL Radauti

> Primarul Bogdan Loghin si-a impus viceprimarul, desi PNL nu are majoritate in deliberativAdrian Jecalo a fost ales, miercuri, viceprimar al municipiului Radauti, in urma unei sedinte zbuciumate a CL si care s-a desfasurat spre final fara 8 consilieri locali PSD si AUR, intre care si presedintele de sedinta, care au parasit sala.In CL Radauti niciun partid nu detine singur majoritatea, PNL avand 9 consilieri, PSD - 8 si AUR - 2.Sedinta a debutat in prezenta a 18 consilieri locali, un ... citește toată știrea