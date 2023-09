> Prefectul a indemnat primarii sa apeleze la toate variantele legale pentru ca unitatile scolare sa fie autorizatePrefectura Suceava a anuntat, vineri, ca se purtasera in ultimele ore mai multe discutii legate de autorizarea cladirilor in care se desfasoara activitati didactice in invatamantul preuniversitar sucevean, dupa ce ISJ Suceava a prezentat, joi, stadiul pregatirii unitatilor scolare din judet pentru anul scolar 2023-2024.Potrivit sursei citate, avand in vedere intrarea in vigoare ... citeste toata stirea