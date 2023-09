Sediul IPJ Suceava si sediul SRI Suceava urmeaza sa fie reabilitat in urmatorii 2 ani, de o asociere de firme din Iasi, care a obtinut contractul in urma unei proceduri de achizitie desfasurata simplificat.Potrivit unui comunicat al Politiei Judetene Suceava, luni, la sediul inspectoratului, ordonatorii de credite ai parteneriatului au semnat in mod oficial contractul privind realizarea proiectului tehnic si de executie lucrari pentru obiectivul de investitie de la sediul Inspectoratului de ... citeste toata stirea