Presedintele Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Suceava, consilierul judetean Tudor Placinta, a declarat, miercuri, in plenul Consiliului Judetean Suceava, ca indisciplina in trafic a soferilor ucraineni este sanctionata degeaba pentru ca acestia nu platesc amenzile intrucat nu exista un acord bilateral."In ceea ce priveste indisciplina in trafic. Nu toti soferii care intra in Romania sunt foarte disciplinati. O stim cu totii. Am primit la ATOP cateva sesizari pe chestiunea asta. O ... citeste toata stirea