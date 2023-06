Presedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, considera ca s-au facut pasi importanti in solutionarea conflictului de munca din Educatie si solicita respectuos liderilor de sindicat si cadrelor didactice sa fie reluata activitatea la catedra pentru a se finaliza toate activitatile programate pana la vacanta."Cunosc si consider indreptatite revendicarile sindicatelor, iar pasii facuti in aceste zile privind o prima crestere salariala de la 1 iunie si ca la 15 iulie Legea salarizarii unitare va ... citeste toata stirea