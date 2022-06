Seful Garzii Forestiere Suceava considera ca nu va exista o criza a lemnului de foc

...dar lemnul este scump, iar oamenii trebuie sa gaseasca solutii alternative pentru incalzireInspectorul-sef al Garzii Forestiere Suceava, Mihai Gasparel, a apreciat la Subiectul Zilei de la News Bucovina ca, pentru viitor, oamenii trebuie sa se gandeasca la solutii alternative la incalzirea cu lemn de foc, aratand ca deja in comunitatile rurale se fac asemenea investitii.Gasparel a spus ca, in prezent, cantitatea de lemn de foc folosita anual in judetul Suceava care era estimata la 1,5 ... citeste toata stirea