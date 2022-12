Seful ISU Suceava: Explozia s-a produs in dormitorul apartamentului nr. 8

Seful ISU Suceava, col. Costica Ghiata, a declarat ieri, intr-o conferinta de presa, ca explozia dintr-un apartament din Burdujeni a fost generata de o acumulare foarte mare de gaz metan, fiind afectate vecinatati pe o raza de 20 de metri.Potrivit lui, pompierii au fost anuntati la ora 4:04 si au ajuns la fata locului la ora 4:11, timp in care au parcurs cei 7 km.Explozia s-a produs in dormitorul apartamentului nr. 8 de la etajul doi al blocului 139, scara E.Potrivit col. Ghiata, in urma ... citeste toata stirea