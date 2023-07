Echipa nationala de handbal juniori a Romaniei se a-fla in aceste zile in cantonament la Plopeni. Selectionata pregatita de suceveanul Vasile Boca va participa pe parcursul acestei saptamani la European Open Championship. Competitia se va desfasura in Suedia si va reuni la start reprezentativele a 19 tari. In faza gruelor Romania va intalni Franta, Croatia, Brazilia si Cehia.In momentul de fata, selectionerul Vasile Boca are sub comanda sa 21 de jucatori, 18 dintre acestia urmand sa faca ... citeste toata stirea