Senatorul Gheorghita Mindruta a anuntat in plenul Senatului ca va activa in grupul PSD

Senatorul de Suceava Gheorghita Mindruta a anuntat, luni, in plenul Senatului, ca va activa in grupul PSD, confirmand astfel sursele News Bucovina."De astazi voi activa in grupul parlamentar PSD. As vrea sa le multumesc fostilor colegi din USR pentru acesti ultimi doi ani. Au fost doi ani plini si le urez succes in continuare" a spus senatorul Mindruta.Senatorul de Suceava Gheorghita Mindruta a semnat cererea de adeziune la PSD si urmeaza sa activeze in Senat in grupul acestei formatiuni ... citeste toata stirea