Senatorul Ioan Stan, bucuros de victoria PSD in Parlamentul European

> Toate aberatiile puse in PNRR de USR si de ministrul PNL Virgil Popescu pot fi modificate, a specificat senatorul suceveanPresedintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a salutat, sambata, victoria europarlamentarilor PSD care au reusit in Parlamentul European sa impuna un amendament prin care PNRR poate fi modificat."PSD a reusit o victorie foarte importanta in Parlamentul European, care va ajuta nu doar Romania, ci toate statele europene afectate de razboiul din Ucraina. Aprobarea ... citeste toata stirea