Senatorul PNL de Suceava Constantin Daniel Cadariu i-a cerut ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura-Oprescu, sa ia masuri urgente pentru corectarea noului proiect de lege a pensiilor, in conditiile in care viitoarele prevederi legale i-ar afecta pe actualii si fostii lucratori din minerit.Constantin Daniel Cadariu a precizat ca solicitarea este facuta in urma discutiilor cu primarii din zona de munte a judetului Suceava si cu fosti angajati ai companiilor de minerit, care ... citeste toata stirea