Senatorul PSD Gheorghita Mindruta a emis recent un comunicat de presa in care aduce in atentie problemele intampinate de elevii diagnosticati cu discalculie in cadrul examenului de evaluare nationala pentru absolventii de clasa a VIII-a.Ni se precizeaza ca discalculia este o tulburare a abilitatii aritmetice, iar cei care sufera de aceasta tulburare au greutati in invatarea numerelor, in scrierea lor, in intelegerea conceptelor de combinare si separare, in folosirea semnelor de calcul si ... citeste toata stirea