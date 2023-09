Senatorul PSD de Suceava Ioan Stan da asigurari ca nu se vor pune taxe pe nunti si botezuri. Declaratia a fost facuta in urma discutiilor aparute in ultima vreme in spatiul public, potrivit carora pachetul de legi privind masurile fiscale ar presupune si existenta unei taxe pe nunti si botezuri."Presedintele PSD, domnul Marcel Ciolacu, a specificat clar, in ... citeste toata stirea