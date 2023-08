Presedintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a transmis, sambata, ca se impune ca ministrul liberal al Justitiei sa prezinte cat mai repede amendamentele la Legea pensiilor speciale in domeniul pensiilor magistratilor, astfel incat legea sa fie in concordanta cu decizia CCR, si si-a exprimat surprinderea ca premierul Marcel Ciolacu este atacat chiar din PNL pentru respingerea Legii pensiilor speciale, in conditiile in care de acest domeniu s-au ocupat chiar reprezentanti ai PNL.Potrivit ... citeste toata stirea