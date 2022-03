Senatorul PSD Ioan Stan ii recomanda liderului PNL, Florin Citu, sa ceara sfaturi de la PSD pentru cresterea veniturilor romanilor

...si sa renunte la propunerea care nu rezolva problema salariatilor, ci pune in pericol pensiilePresedintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a apreciat, miercuri, printr-un comunicat de presa, ca presedintele PNL, Florin Citu, ar trebui sa solicite sprijinul PSD pentru solutii in vederea cresterii veniturilor romanilor si sa inteleaga ca propunerea sa de reducere cu 5% a contributiilor sociale nu va rezolva problemele salariatilor, dar va pune in pericol plata pensiilor."Domnul Citu, ... citeste toata stirea