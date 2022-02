Senatorul PSD Ioan Stan: PSD a reusit sa-si convinga partenerii de guvernare de necesitatea renegocierii PNRR in privinta cresterii procentului de 9,4% din PIB alocat pensiilor

Presedintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a transmis, sambata, ca PSD a reusit sa-si convinga partenerii de guvernare de necesitatea renegocierii PNRR in privinta cresterii procentului de 9,4% din PIB alocat pensiilor astfel incat seniorii Romaniei sa poata sa beneficieze de pensii majorate, dar in acelasi timp a spus ca PSD sustine si firmele romanesti prin finantarea unor programe in acest sens./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; ... citeste toata stirea