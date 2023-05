> La licitatie sunt scoase deja sensul giratoriu de la intrarea pe Ruta alternativa Suceava - Botosani si cel din zona Monumentului Unirii, in Obcini, pentru banda unica de transport electric de calatoriUn nou sens giratoriu va fi amenajat, in cartierul Itcani, in zona pasajului de cale ferata din preajma centrului comercial Selgros.De altfel, realizarea respectivului obiectiv de infrastructura rutiera va fi finantat chiar de compania Selgros din Germania, anunta Ion Lungu, primarul Sucevei. ... citeste toata stirea