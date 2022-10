Sensul giratoriu de la intersectia Caii Unirii cu ruta alternativa Suceava - Botosani va fi realizat in 3 luni

Consiliul Local Suceava ar urma sa aprobe in sedinta de peste cateva zile indicatorii tehnico-economici in vederea amenajarii unui sens giratoriu la intersectia dintre Calea Unirii si ruta alternativa Suceava - Botosani.In referatul de aprobare a proiectului de hotarare semnat de primarul Ion Lungu se arata ca investitia este necesara intrucat, in momentul actual, in municipiul Suceava exista o problema majora de trafic auto in zona comerciala a orasului, pe strada Calea Unirii.Ion Lungu ... citeste toata stirea